Ирландцы требуют прекратить практически бесконтрольный ввоз украинских беженцев

Постепенно уходит в небытие и некогда "привилегированное" по отношению к выходцам с Востока и из стран Африки положение украинских беженцев. Ирландцы требуют прекратить практически бесконтрольный ввоз иностранцев. Гнев жителей Дублина вызывают огромные расходы бюджета на размещение беженцев, а также агрессивное поведение самих мигрантов.