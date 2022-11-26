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Ирландцы требуют прекратить практически бесконтрольный ввоз украинских беженцев

Постепенно уходит в небытие и некогда "привилегированное" по отношению к выходцам с Востока и из стран Африки положение украинских беженцев. Ирландцы требуют прекратить практически бесконтрольный ввоз иностранцев. Гнев жителей Дублина вызывают огромные расходы бюджета на размещение беженцев, а также агрессивное поведение самих мигрантов.

Массовые протесты вынудили власти Дублина отвести для украинских беженцев пустующее здание в одном из районов города. Там уже поселилась приблизительно сотня мужчин-украинцев.

Фото:pixabay.com

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