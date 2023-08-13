IRNA: Четыре человека погибли при теракте в мечети Шахчерах в иранском Ширазе

По меньшей мере четыре человека погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

"В результате нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

