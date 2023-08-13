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IRNA: Четыре человека погибли при теракте в мечети Шахчерах в иранском Ширазе

IRNA: Четыре человека погибли при теракте в мечети Шахчерах в иранском Ширазе

По меньшей мере четыре человека погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
"В результате нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

Как минимум 5 человек получили ранения, еще 4 погибли в результате теракта в мечети в иранском Ширазе, сообщилгубернатор города.

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