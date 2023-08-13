3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
IRNA: Четыре человека погибли при теракте в мечети Шахчерах в иранском Ширазе
По меньшей мере четыре человека погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
"В результате нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз двух террористов четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
Как минимум 5 человек получили ранения, еще 4 погибли в результате теракта в мечети в иранском Ширазе, сообщилгубернатор города.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все