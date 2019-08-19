"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за кровавый теракт в Афганистане. Напомним, трагедия произошла в Кабуле на свадьбе, где присутствовали около тысячи гостей. Погибли более 60 человек, 180 пострадали. Взрывчатку привел в действие смертник.