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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за кровавый теракт в Афганистане. Напомним, трагедия произошла в Кабуле на свадьбе, где присутствовали около тысячи гостей. Погибли более 60 человек, 180 пострадали. Взрывчатку привел в действие смертник.

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