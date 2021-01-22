"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Багдаде

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашний двойной теракт в Багдаде. Напомним, трагедия произошла на одном из рынков столицы Ирака. Скончались 32 человека, 110 ранены. Взрывное устройство в действие привели два террориста-смертника. Атаку называют самой крупной в Багдаде за последние три года.