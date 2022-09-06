3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Кабуле
Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракт возле российского посольства в Кабуле, информирует "Рейтер".
Террористическую атаку решительно осудил глава ООН Антониу Гутерриш.
"Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на мирных жителей и гражданские объекты, включая дипломатические представительства, строго запрещены международным гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.
Напомним, теракт в столице Афганистана возле российского посольства унес жизни 8 человек, 15 получили ранения. 2 жертвы оказались сотрудниками российской дипмиссии. Смертник привел в действие спрятанную на теле бомбу.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все