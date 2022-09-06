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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Кабуле

Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракт возле российского посольства в Кабуле, информирует "Рейтер".

Террористическую атаку решительно осудил глава ООН Антониу Гутерриш.

"Генеральный секретарь подчеркивает, что нападения на мирных жителей и гражданские объекты, включая дипломатические представительства, строго запрещены международным гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

Напомним, теракт в столице Афганистана возле российского посольства унес жизни 8 человек, 15 получили ранения. 2 жертвы оказались сотрудниками российской дипмиссии. Смертник привел в действие спрятанную на теле бомбу.


Фото: pixabay.com

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