Исландцы против возобновления переговоров о вступлении в ЕС

Исландия разрушила мечты ЕС о расширении на север. Такими заголовками пестрят западные СМИ по итогам референдума в стране.

Спустя 13 лет после прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз почти 53 % исландцев проголосовали против их возобновления. "За" высказались около 47 %. Разница составила 12 600 голосов.

Большая часть исландцев желает сохранения полной независимости и абсолютного суверенитета. Брюссель, как они опасаются, приберет к рукам их природные ресурсы и, в частности, ограничит промышленный вылов рыбы.