Испания подсчитывает потери: миграционный кризис в Сеуте обошелся в 18 млн евро

Испания продолжает подсчитывать убытки от миграционного кризиса в Сеуте.

Наплыв нелегалов нанес ущерб предпринимателям почти на 18 млн евро - такие данные следуют из отчета местной торговой палаты. Причем специалисты предупреждают, что цифра эта не окончательная: показатель может достичь 27 млн евро к концу августа, если нынешняя ситуация сохранится.

В стране до сих пор остаются не менее 10 тыс. мигрантов.