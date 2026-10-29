Испания погрузилась в траур

В Испании начался трехдневный национальный траур по жертвам катастрофы в провинции Толедо, где в результате лобового столкновения двух высокоскоростных поездов погибли по меньшей мере 74 человека. Медики продолжают бороться за жизни более чем 50 раненых, некоторые остаются в критическом состоянии. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные и культурные мероприятия.

Полиция жестко разогнала траурный митинг

Траурные мероприятия в Мадриде омрачились очередной волной полицейского насилия. Сотни граждан вышли к зданию Министерства транспорта, требуя немедленной отставки премьера и главы ведомства, которого в толпе окрестили "министром смерти". Однако вместо принятия ответственности за катастрофу и раскаяния власти натравили на протестующих полицию. Против мирных граждан использовали дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Названы предварительные причины железнодорожной трагедии

Власти страны уже заявили, что причиной катастрофы могла стать ошибка диспетчеров центра контроля, которые после сбоя автоматики в ручном режиме дали указание экспрессу двигаться дальше, проигнорировав красный сигнал семафора и заглохший впереди состав. Однако профсоюзы не согласны с такими выводами. Там заявляют, что всему виной сбой электронной системы безопасности и общее критическое состояние устаревшей инфраструктуры. В знак протеста машинисты по всей стране объявили 24-часовую забастовку. Они требуют повысить безопасность на железных дорогах, а также улучшить условия их труда.