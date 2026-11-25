Издание The Independent выпустила статью про огромное социальное неравенство в Испании. В Барселоне бездомные забирают пространство богатых - ступени банков, оконные ниши дорогих бутиков и не только.

Бездомных в Барселоне все больше: город является одним из самых дорогих в стране и жилье здесь, собственное или съемное, стало недостижимой целью для многих.

Последние несколько недель Испанию сотрясают общенациональные протесты: люди требуют от властей не только работы и достойной зарплаты, но, в первую очередь, доступного жилья.