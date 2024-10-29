Испания вновь во власти наводнения - пострадала Жирона

Испания все еще остается во власти высокой воды. На этот раз пострадала каталонская Жирона. Сильные дожди вызвали наводнения, которые смыли более 30 машин, пострадали и здания. Информации о пострадавших на данный момент нет. 29 октября в Испании прошли мощные ливни. Стихия затронула южные и восточные районы страны. Больше всего пострадала Валенсия. В результате наводнений погибли по меньшей мере 220 человек.