Испания: жилищный кризис вывел людей на улицы 50 городов

Жилищная политика Испании стала анекдотом, правда, не смешным - хочется плакать. Сегодня премьер-министр Санчес объявил досрочные выборы. Прошедшая неделя была не из легких. Жилищные декреты, подготовленные его кабинетом, отклонены парламентом, миграционный кризис в Сеуте не утихает.

А после того как в Мадриде 87-летнюю Марикармен Абаскаль выволокли из квартиры, где она прожила 71 год, в одном только Мадриде на протест вышли 70 тыс. человек. Волна народного гнева прокатилась по 50 городам Испании.

Испания: когда дом превращается в поле боя

87-летняя Марикармен Абаскаль, инвалид, жила в мадридской квартире с 1956 года. Договор подписывал еще ее отец. Аренда была заморожена - "старый контракт", еще франкистских времен. В 2018 году дом купил инвестиционный фонд. Сначала попытались поднять аренду до 2650 евро - рост на 300 %. Потом "снизили" до 1650. Пенсия Марикармен - 1350 евро, плюс инвалидность. Итого - не хватает 300 евро. Суд встал на сторону фонда. Полиция выбила дверь, женщину вынесли на носилках. Толпа скандировала: "Это убийство". Через пять дней фонд, почуяв, чем пахнет, предложил ей вернуться. Восьмилетний контракт, старая цена. "Пошли навстречу" - спасибо. Но жилищные проблемы не только у Марикармен - у всей Испании. 44 % молодых людей сидят на шее у родителей - не могут съехать, потому что аренда съедает половину зарплаты. В Мадриде и Барселоне - более 70 %. 33-летний офисный работник по имени Блас рассказывает: "У меня нормальная работа, средняя зарплата. Мне хватает на комнату. Я снимаю с соседями. Я переезжаю постоянно, потому что аренда растет". Квартира 80 квадратных метров в Барселоне - это почти 1900 евро в месяц. Средняя зарплата в Испании - около 2000-2200 евро. За год аренда выросла на 8,5 %, в Мадриде - на 9,7 %, зарплаты за тот же период - на 1 %. Дефицит жилья - 700 тыс. квартир. Против манифестующих испанская полиция применила слезоточивый газ, дубинки, задержания. Решилась ли проблема? Очевидно, что нет.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"В Испании также серьезные протесты. В Мадриде только в рамках одной демонстрации до 300 тыс. человек, по оценкам организаторов, собралось. Ситуация беспрецедентная. Основная причина всего того, что происходит, - это недовольство общества. То есть в Европе со снижением уровня жизни, с экономическими проблемами начинается разрушение общественного договора, когда граждане европейских стран теряют привычные гарантии, поэтому такие процессы начинаются. Мы это видели и в других странах Европы".

"Окупас": когда закон на стороне нарушителя

Испания сегодня - это страна, где дом перестал быть крепостью. Он стал товаром, а человек - помехой. "Окупас" (от испанского "ocupar", "занимать") - это люди, которые вселяются в пустующие квартиры и дома и остаются там. Формально это незаконно, фактически - тоже. Но есть нюанс. Согласно испанскому законодательству, если человек находится в помещении более 48 часов, полиция уже не может его выселить - только через суд. А суды по таким делам длятся годами. Закон не только запрещает выселять захватчиков, он позволяет квартиросъемщикам не платить. Все это время владелец, который не может жить в своей квартире или доме, платит коммуналку. В марте 2025 года Апелляционный суд Барселоны постановил: отключать коммунальные услуги в незаконно занятом жилье не преступление. За попытку самостоятельно выселить - штраф или тюрьма.

Пока в Испании 87-летнюю женщину выносят на носилках из квартиры за 300 евро недоплаты, в Беларуси арендное жилье можно выкупить. И забота о стариках в нашей стране - это конкретные деньги, льготы и уверенность, что тебя не выкинут на улицу ради прибыли какого-нибудь фонда.

Испания - страна, где ты можешь потерять квартиру двумя способами. Первый: у тебя нет денег, и тебя выселяет фонд. Второй: у тебя есть квартира, но в нее вселяются те, у кого нет денег. И в обоих случаях государство говорит: "Мы тут ни при чем". Испания стоит на пороге выборов, но настоящий выбор уже сделан на улицах 50 городов. Страна, где аренда съедает половину зарплаты, где "окупас" живут в твоей квартире, а ты платишь за их свет, - это место, где возникает вопрос: почему законы не защищают слабых от сильных? И тут не нужно удивляться, что улицы кипят демонстрантами: у этого гнева есть причина, и властям она очень не понравится.