Испания, Бельгия - к протестам французских фермеров присоединяются другие страны

Французские фермеры продолжают попытки замкнуть кольцо блокады вокруг Парижа. Пока им удается лишь частично остановить движение по некоторым автомагистралям, например, сегодня утром появилась баррикада на ключевой трассе А-10. Но если в столице протесты продолжаются с переменным успехом из-за мобилизации 15 тысяч полицейских, то практически вся остальная страна находится в безраздельной власти крестьян. Навозные демонстрации, горящие баррикады теперь можно наблюдать и на Корсике, и даже в курортной Ницце. Особенно тяжело приходится блюстителям порядка: они пользуются у крестьян особенно сильной нелюбовью, а потому к полицейским участкам регулярно подвозят коровьи лепешки и навозную жижу.

Обещанные предложения правительства по урегулированию кризиса обнародовал накануне новый премьер-министр Атталь. В планах главы кабинета отменить некоторые виды пособий по безработице. Кроме того, он заявил, что, будучи гомосексуалистом, приложит все усилия к насаждению толерантности. Есть подозрение, что добиваются фермеры не совсем этого, а, значит, протесты на убыль вряд ли пойдут.