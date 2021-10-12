Испания отмечает День испанской нации

Испания сегодня отмечает День испанской нации. Один из главных праздников страны установлен в честь открытия Америки Колумбом, которое, как принято считать, было 12 октября 1492 года -потому этот день отмечают по всему испаноязычному миру. Поздравления с торжеством Королю Испании Филиппу VI и жителям этой страны направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Мадрид за многолетнюю помощь в оздоровлении белорусских детей и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Испанией в этой и других сферах.