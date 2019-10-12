Испания отмечает День нации

В Испании сегодня отмечают национальный праздник - День испанской нации. Именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Америке. Поэтому дату связывают с рождением сообщества народов и Днем испанской цивилизации. В стране сегодня гремят различные музыкальные и театральные фестивали. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником.