Испания передала Украине ракеты Patriot

Испания передала Киеву вторую партию зенитных ракет Patriot. Военный транш включает в себя также различные виды боеприпасов, танки, системы слежения и борьбы с беспилотниками, сообщает агентство EFE.

Все это предусмотрено подписанным соглашением о безопасности между Испанией и Украиной. Согласно документу, сумма военных поставок Мадрида в течение года станет рекордной для страны и составит 1 млрд евро.