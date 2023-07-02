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Испания передаст ВСУ танки Leopard

Испания передаст Киеву еще четыре танка Leopard. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Факт потери Вооруженными силами Украины данной техники признал главнокомандующий Залужный в интервью газете "Вашингтон Пост". Кроме танков Мадрид также отправит Киеву бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь.

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