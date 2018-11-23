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Испания пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit

Испания пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit, если не будут урегулированы разногласия по Гибралтару. Ранее Мадрид требовал в политической декларации закрепить его право на участие в переговорах с Лондоном по вопросу данной территории. Условия Тереза Мэй отказалась выполнять.

Также стало известно, что Туманный Альбион восстановит полный контроль над финансами. То есть, прекратит выплаты огромных сумм, которые направлялись в ЕС. Лондон также сможет ввести новую миграционную систему из-за Brexit. Проект декларации отменяет и юрисдикцию Европейского суда на территории Соединенного Королевства.

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