Испания пригрозила наложить вето на соглашение между ЕС и Великобританией по Brexit, если не будут урегулированы разногласия по Гибралтару. Ранее Мадрид требовал в политической декларации закрепить его право на участие в переговорах с Лондоном по вопросу данной территории. Условия Тереза Мэй отказалась выполнять.