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Испания с 15 мая вводит 14-дневный карантин для въезжающих в страну

Испания с 15 мая вводит 14-дневный карантин для въезжающих в страну

Об этом говорится в указе Министерства здравоохранения Испании. В документе отмечается, что прибывшие в страну люди должны 14 дней находиться дома или в ином месте проживания. Выходить на улицу можно будет только за продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, для посещения медицинских учреждений или же в экстренных случаях. При этом обязательно носить маску.

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