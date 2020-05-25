Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов

Правительство Испании на межведомственном совещании по активизации туризма в летние месяцы приняло решение отменить карантин для иностранцев с 1 июля, сообщает газета El Economista.



Это решение подтвердила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. В своих социальных сетях она поприветствовала иностранных туристов, подчеркнув, что границы постепенно будут открываться. По ее словам, туристам будет гарантировано безопасное пребывание на территории королевства.



Всего в Испании зафиксировано более 236 тысяч случаев COVID-19. Скончались 28 773 человека.



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