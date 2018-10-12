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Испания отмечает День нации
Праздник символизирует объединение испанских королевств в единую монархию, а также распространение испанской культуры и языка далеко за пределы Пиренейского полуострова. Главное событие - красочный парад военных в Мадриде.
С национальным праздником Короля Испании и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI крепкого здоровья и успехов, а всему испанскому народу - мира и благополучия.
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