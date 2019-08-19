Испания согласилась принять судно с сотней мигрантов на борту, от которого отказалась Италия

Испания согласилась принять судно Open Arms с сотней мигрантов на борту, от которого отказалась Италия. Соответствующее распоряжение отдал испанский премьер. Педро Санчес пошел на такой шаг из-за "чрезвычайной ситуации на корабле". Напомним, судно несколько недель дрейфовало в Средиземном море в поисках порта. Рим позволил сойти на берег только 27 несовершеннолетним беженцам. Накануне нелегалы в отчаянии начали прыгать в воду, чтобы вплавь добраться до суши. Обстановка накалилась и на борту. Чтобы покинуть корабль, переселенцы взбунтовались.



Мадрид ожидает судно с беженцами в порту Альхесирас. Испанское правительство призывает как можно скорее найти "европейское решение проблем миграции".