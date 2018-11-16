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Испанию заливают проливные дожди

В Валенсии - красный уровень опасности, еще в восьми провинциях королевства – оранжевый. Перекрыты несколько трасс и одна ветка метро Барселоны. Синоптики говорят, что дожди не прекратятся еще сутки. В приморской части страны может выпасть до трехсот литров осадков на квадратный метр.

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