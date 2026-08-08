Испанская Сеута замерла в ожидании нового штурма мигрантов

Испанская Сеута замерла в ожидании нового штурма 15 августа. Центры для беженцев переполнены, а Брюссель и Мадрид боятся критиковать Марокко. Как небольшой анклав стал заложником кризиса и почему европейский автопром, включая SEAT и Volkswagen, зависит от Рабата?

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Концепция открытых дверей работает лишь до тех пор, пока эти самые двери не выносят вместе с петлями. Именно этот афоризм сегодня лучше всего описывает реальность, застывшую в испанской Сеуте. Крошечный анклав на северном побережье Африки, вечная европейская витрина на чужом континенте, превратился в съемочную площадку для фильма-катастрофы. В конце июля, по разным оценкам, до 60 тыс. мигрантов прорвались в испанский анклав.

Кинематографичность здесь во всем: в кадрах переполненных улиц, в наглухо заколоченных витринах местных лавок. Сегодня город замер в удушающем ожидании. Испанские СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, бьют тревогу: в закрытых чатах и социальных сетях вовсю циркулируют призывы устроить 15 августа дубль два. Точкой сбора назначен марокканский город Фнидек. В публикациях встречаются фразы "Наш последний шанс" и "Все решится в этот день". На этом фоне глава МВД Испании опроверг слухи о том, что национальная разведка якобы заранее предупреждала правительство о масштабах текущего миграционного кризиса.

Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Испании:

"Мы ясно понимаем, что в борьбе с нелегальной миграцией не все средства приемлемы, только те, которые основаны на ценностях, определяющих и являющихся опорой Европейского союза".

Настоящая трагедия разворачивается за закрытыми дверями центров содержания. Мэр-президент Сеуты открыто называет ситуацию с детьми-мигрантами невыносимой и критической. По его словам, местная инфраструктура не просто трещит по швам - центры для несовершеннолетних переполнены в 27 раз. Дети, оставшиеся без попечения, спят на полу, в коридорах, во внутренних двориках. Ресурсы исчерпаны, а юридические механизмы Евросоюза, требующие индивидуальной работы с каждым ребенком, превратились в бюрократическую стену.

Мальчик:

"Я в Сеуте уже семь дней. Три из них я провел, ночуя в лесу без еды и воды. Нам едва хватало еды, чтобы выжить. Я надеюсь попасть в центр для мигрантов и продолжить учебу, чтобы стать профессиональным футболистом, и надеюсь попасть в Нидерланды".

Девочка:

"Это сделала испанская полиция! Я девочка, а они приняли меня за мальчика. Когда здесь собралась большая толпа, и марокканцы начали въезжать в Сеуту, и мы въезжали, чтобы рассредоточиться и занять свои места, полиция не делала различий между мальчиками и девочками; они начали избивать всех! Несмотря на это, я благодарю Бога. Мы ничего не хотим, кроме как благополучно добраться до места назначения, пусть Бог облегчит нам это! Я играю в футбол, и, если Бог даст, я просто хочу обеспечить свое будущее и помочь маме".

В ответ на этот хаос Еврокомиссия разворачивает цифровую войну. Брюссель официально объявил, что Европол будет привлечен к отслеживанию дезинформации в соцсетях, касающейся миграционного кризиса в Сеуте. В ЕС уверены, что панику и призывы к штурму искусственно раздувают сетью, координируя потоки людей. Пока Брюссель ищет ботов в интернете, европейские правые называют вещи своими именами.

Алис Вайдель, лидер партии "Альтернатива для Германии":

"Все под контролем? На месте царит хаос. Все больше видео, подобных этому, показывают угрозу для местных жителей в Сеуте, потому что испанское правительство не возвращает тысячи мигрантов. Вместо этого можно ожидать, что Санчес попытается распределить их по ЕС, при этом большая часть окажется в нашей стране. Этому нельзя позволить случиться".

Самый циничный пласт этой драмы скрыт в геополитическом закулисье. Мадрид официально обратился к правительствам европейских стран с крайне деликатной просьбой: воздержаться от публичной критики Марокко. Казалось бы, почему Европа должна молчать, когда с территории сопредельного государства на ее анклав идут волны нелегалов? Ответ измеряется в миллиардах евро. Марокко сегодня слишком важен для экономики ЕС, чтобы его можно было наказывать. Каждая шестая машина марки Renault сходит с конвейера гигантского автозавода в марокканском Танжере. Французское правительство напрямую наживается на этой схеме, поскольку владеет 15-процентным пакетом акций Renault. Крупнейшие концерны Германии в последние годы превратили Марокко в свою ключевую фабрику промежуточных продуктов (оттуда везут автопроводку, электронику. Испанский бренд SEAT, будучи частью империи Volkswagen, тотально зависит от тех же марокканских кабельных заводов. Сюда же подтягивается и фармацевтика: немецкие гиганты активно расширяют свои производственные мощности в королевстве. Европейский союз оказался в капкане собственной глобализации. Поэтому Брюссель готов закрывать глаза на штурмы границ, на голод в Сеуте и на переполненные в десятки раз приюты.