Испанская газета воспела "подвиги" нациста

Испанская газета открыто восхитилась "подвигами" нацистов. Популярное местное издание опубликовало статью о пилоте гитлеровской Германии Гансе-Ульрихе Руделе. Автор материала рассказывает, что самый результативный пилот рейха во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор "Марат", считавшийся гордостью Балтийского флота. Тогда погибли более 300 моряков. В материале прославляются и другие "достижения" нациста: на его счету более 500 подбитых танков. Автор называет Руделя не иначе как гением. К слову, нацистский пилот после войны сбежал в Аргентину, но продолжал восславлять Гитлера уже оттуда.