Испанская Inditex закроет до 1200 магазинов к 2021 году

Испанский модный гигант Inditex зафиксировал убыток в I квартале в 409 миллионов евро, а выручка по сравнению с прошлым годом сократилась на два с половиной миллиарда евро! Такой след оставила пандемия коронавируса и введенные ограничения. Компания планирует закрыть более тысячи фешн-магазинов в этом и следующем годах. Сейчас их по всему миру работает чуть более половины. Ретейлер ожидает, что онлайн-продажи через два года составят более четверти от общих.