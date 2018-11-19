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Испанская Малага вновь во власти непогоды

На провинцию обрушился сильный шторм. Ливни затопили улицы, подвалы зданий. Оставили дома без света. Ветер рушил деревья, были повреждены здания. Ненастье сказалось на работе аэропорта и железнодорожных вокзалов.

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