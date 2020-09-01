Испанская Мальорка заканчивает туристический сезон

Испанская Мальорка из-за новой волны COVID-19 заканчивает туристический сезон. Большинство отелей на популярном курорте уже не работает, а те, которые пока остаются открытыми, скорее всего, тоже уйдут на перерыв. Ожидается, что к 15 сентября они все будут закрыты, заявляют в местной ассоциации отелей. На количество посетителей Балеарских островов особенно повлияли ограничения, касающиеся немецких и британских туристов. В выходные помещения отелей и пляжные зоны казались почти безлюдными.



