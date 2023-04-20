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Испанские медики объявили 4-дневную забастовку

Работники больниц и клиник Мадрида жалуются, что у них отняли надбавку за дежурства. Кроме того, ощутимо увеличили продолжительность рабочей недели.

Наступление на права медиков совпало с реформой испанского здравоохранения - правительство делает ставку на приватизацию сферы. Это означает массовые сокращения при росте нагрузки.

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