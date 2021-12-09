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Испанские полицейские спасли собаку из ледяной воды
Кадры не для слабонервных. Двое отважных и закаленных испанских полицейских вытащили собаку из ледяной воды. Пес, угодивший в ловушку, растерялся и был обречен на гибель. Хозяин вызвал полицию. Офицеры, не раздумывая, пришли на помощь животному, преодолев ледяные глыбы и суровый мороз.
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