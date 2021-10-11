Испанские рабочие протестуют против закрытия заводов

Испанские рабочие вышли на громкий протест. Манифестация состоялась в городе Сан-Чибрао на севере страны. Здесь расположен завод американской компании по производству алюминия, однако руководство приняло решения закрыть предприятие. Несогласные с решением трудящиеся стучали касками, требуя сохранения рабочих мест.

К митингу присоединились и сотрудники датской компании, которая также закрывает свой завод в испанском Вивейро. Вместе они выступают против стремительной деиндустриализации, которая затрагивает весь регион.