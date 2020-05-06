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Испанские врачи жалуются на нехватку средств защиты
Количество умерших от коронавируса в Испании за прошедшие сутки составило 244 человека. И это самый высокий показатель за последние четыре дня - сообщает "Эль Паис" со ссылкой на Минздрав страны. Растет число случаев заражений COVID-19 среди медперсонала. С начала вспышки инфицированы уже 43 тысячи 325 медработников, и это лишь подтвержденные случаи. Врачи и медсестры жалуются на отсутствие средств защиты и переполненность больниц.
Масштабное исследование провел крупнейший профсоюз медработников Франции. Результаты оказались "чрезвычайными": коронавирусом в стране заразилось по меньшей мере 12 тысяч сотрудников медицинских учреждений.
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