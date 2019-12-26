Испанский город Виго украсили 10 миллионов светодиодных ламп

Рождественская иллюминация в испанском городе Виго будет сиять до 13 января. На уникальные праздничные огни этого живописного местечка на берегу залива Атлантического океана продолжают съезжаться туристы со всего мира. Рождественское убранство Виго уже признано настоящей достопримечательностью Испании.



