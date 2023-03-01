Испанский остров Майорка покрыт полуметровыми сугробами, объявлен красный уровень опасности

Испанский курортный остров Майорка - под снежным покровом. Объявлен красный уровень опасности. Остров покрыт полуметровыми сугробами из-за шторма "Джульеттa", однако синоптики ожидают еще такое же количество осадков. Некоторые населенные пункты остались без электричества. Также из-за непогоды на Майорке прервалось регулярное автобусное сообщение между городами, образовались многокилометровые пробки из желающих перебраться в места потеплее.