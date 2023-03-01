ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Испанский остров Майорка покрыт полуметровыми сугробами, объявлен красный уровень опасности

Испанский курортный остров Майорка - под снежным покровом. Объявлен красный уровень опасности. Остров покрыт полуметровыми сугробами из-за шторма "Джульеттa", однако синоптики ожидают еще такое же количество осадков. Некоторые населенные пункты остались без электричества. Также из-за непогоды на Майорке прервалось регулярное автобусное сообщение между городами, образовались многокилометровые пробки из желающих перебраться в места потеплее.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все