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Испанский журналист лично убедился в преступлениях украинских неонацистов в Мариуполе

В Украине с инакомыслием поступают радикально. Сегодня утром в Херсоне был расстрелян известный блогер и активист Валерий Кулешов. По данным СМИ, он поддерживал российскую спецоперацию. Это не первое подобное убийство в Херсоне. В марте там был убит помощник бывшего мэра Владимира Сальдо Павел Слободчиков.

"Пропаганда войны". Испанский журналист лично убедился в преступлениях украинских неонацистов в Мариуполе. Рубен Гисберт пришел в ужас после того, как побывал в гуще событий. Заявил, что обвинения в адрес российских солдат на самом деле являются ложными. А на Западе и вовсе предпочитают не замечать обстрелы мирных жителей.

Все, что нам говорили - ложь. Бомбардировка русскими атомной электростанции - это была ложь. Что русские стреляли и не хотели гуманитарных коридоров, тоже ложь. Более того, у меня есть интервью с местными жителями, которые говорят, не позволили им покинуть Мариуполь украинцы. Вполне логично, что те, кто хочет, чтобы гражданские лица оставались в городах, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита, это украинцы.
Рубен Гисберт, журналист (Испания)


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