3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Испанский журналист лично убедился в преступлениях украинских неонацистов в Мариуполе
В Украине с инакомыслием поступают радикально. Сегодня утром в Херсоне был расстрелян известный блогер и активист Валерий Кулешов. По данным СМИ, он поддерживал российскую спецоперацию. Это не первое подобное убийство в Херсоне. В марте там был убит помощник бывшего мэра Владимира Сальдо Павел Слободчиков.
"Пропаганда войны". Испанский журналист лично убедился в преступлениях украинских неонацистов в Мариуполе. Рубен Гисберт пришел в ужас после того, как побывал в гуще событий. Заявил, что обвинения в адрес российских солдат на самом деле являются ложными. А на Западе и вовсе предпочитают не замечать обстрелы мирных жителей.
Все, что нам говорили - ложь. Бомбардировка русскими атомной электростанции - это была ложь. Что русские стреляли и не хотели гуманитарных коридоров, тоже ложь. Более того, у меня есть интервью с местными жителями, которые говорят, не позволили им покинуть Мариуполь украинцы. Вполне логично, что те, кто хочет, чтобы гражданские лица оставались в городах, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита, это украинцы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов