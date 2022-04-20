Испанский журналист лично убедился в преступлениях украинских неонацистов в Мариуполе

Все, что нам говорили - ложь. Бомбардировка русскими атомной электростанции - это была ложь. Что русские стреляли и не хотели гуманитарных коридоров, тоже ложь. Более того, у меня есть интервью с местными жителями, которые говорят, не позволили им покинуть Мариуполь украинцы. Вполне логично, что те, кто хочет, чтобы гражданские лица оставались в городах, чтобы использовать мирное население в качестве живого щита, это украинцы.

Рубен Гисберт, журналист (Испания)