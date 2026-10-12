Испанцев выгоняют на улицу: как выселение Марикармен Абаскаль разожгло массовые протесты

Волны социальных протестов одну за другой накрывают европейские страны. Пока президент Франции Эммануэль Макрон при помощи дубинок удерживает власть, в Испании уже назначены досрочные парламентские выборы из-за жилищного кризиса.

В 21 веке это звучит удивительно, но многим испанцам попросту негде жить из-за дорогой аренды, принудительного выселения, покупки жилья как нереальной перспективы, но государство многие годы на это разводит руками. К тому же не успевают за взлетевшими ценами и зарплаты, жилья катастрофически не хватает, спрос превышает предложение. Аренда в Мадриде и Барселоне уже дороже, чем во многих столицах Европы. Счета за электричество бьют рекорды. "Окупас" захватывают пустующие квартиры, и их невозможно выселить.

Жители Испании осенью массово вышли на улицу. Последней каплей стала история 87-летней Марикармен Абаскаль.

Вот так живешь себе, а потом будь добр на выход. Новым собственникам абсолютно безразлично, кто находится на их метрах, главное - прибыль. Отсюда и те самые плюс 275 % на ежемесячную аренду. Капитализм, ничего личного.

Выселение женщины откладывали несколько раз из-за ее возраста, инвалидности и отсутствия альтернативного жилья, но 23 сентября 2026 года судебные приставы все-таки пришли, полиция применила слезоточивый газ против протестующих соседей, пытавшихся защитить женщину.

Видео битвы за Марикармен разлетелось по соцсетям. Через три дня десятки тысяч человек вышли на улицы, а спустя еще неделю протесты прокатились по всей Испании.

Егор Лидовский, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса (Россия):

"Казалось бы, любой здравомыслящий человек должен проявлять гуманные решения. Но 87-летняя женщина, очевидно, ни в чем не была виновата, кроме того, что являлась коренной гражданкой Испании, всю жизнь прожила и проработала в этой стране. Эта ситуация хорошо продемонстрировала реальное отношение властей Испании по отношению к своему народу, что и вызвало недовольство граждан, ситуация - маркер того, в каком состоянии сейчас находится испанское общество".

Аренду Марикармен вернули на прежний уровень. Вот только вернуться домой женщине уже было не суждено - она скончалась в больнице.

Массовые акции протеста прошли минимум в 50 городах Испании. Количество протестующих варьировалось от десятков тысяч до сотен тысяч человек, в зависимости от того, кого слушать. Одно из главных требований - прекратить принудительные выселения, запретить инвестиционным фондам массово скупать жилье и защитить людей от спекуляций с недвижимостью. Но по европейской традиции, полиция с недовольными особо не церемонилась.

Кто выгоняет испанцев на улицу и почему государству все равно на проблемы граждан. Почему заветные квадраты недосягаемы и как аренда обдирает до нитки. Об этом подробнее - в проекте "Понятная политика".

Главное фото: magnific.om