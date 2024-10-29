Испанцы требуют наказать чиновников за бездействие во время наводнения

В испанской Валенсии в ночь на 10 ноября состоялась массовая демонстрация. Она завершилась ожесточенными стычками с полицией. Протестующие требовали немедленной отставки руководства провинции, в которой живут, а также премьер-министра страны.

Чтобы их требования звучали доходчивее, участники акции начали забрасывать полицию петардами, та в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.