ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Испанцы требуют наказать чиновников за бездействие во время наводнения

В испанской Валенсии в ночь на 10 ноября состоялась массовая демонстрация. Она завершилась ожесточенными стычками с полицией. Протестующие требовали немедленной отставки руководства провинции, в которой живут, а также премьер-министра страны.

Чтобы их требования звучали доходчивее, участники акции начали забрасывать полицию петардами, та в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

Изображение

Жители Валенсии категорически недовольны беспомощностью властей, проявленной в ходе недавнего стихийного бедствия. Ливни стали причиной внезапного сильного наводнения, которое унесло жизни 250 человек. Чрезвычайные службы принялись за работу с большим опозданием. Даже французские спасатели, которым пришлось преодолеть до Валенсии 400 км, появились на месте природной катастрофы раньше испанцев.

Испаниянаводнение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все