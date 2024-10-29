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Испанцы требуют наказать чиновников за бездействие во время наводнения
В испанской Валенсии в ночь на 10 ноября состоялась массовая демонстрация. Она завершилась ожесточенными стычками с полицией. Протестующие требовали немедленной отставки руководства провинции, в которой живут, а также премьер-министра страны.
Чтобы их требования звучали доходчивее, участники акции начали забрасывать полицию петардами, та в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.
Жители Валенсии категорически недовольны беспомощностью властей, проявленной в ходе недавнего стихийного бедствия. Ливни стали причиной внезапного сильного наводнения, которое унесло жизни 250 человек. Чрезвычайные службы принялись за работу с большим опозданием. Даже французские спасатели, которым пришлось преодолеть до Валенсии 400 км, появились на месте природной катастрофы раньше испанцев.
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