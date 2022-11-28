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Испанцы требуют отставки правительства
На улицы и центральные площади крупнейших городов Испании вышли десятки тысяч человек - по некоторым данным, в одной только столице - 80 тысяч. У испанцев к властям хватает претензий.
Инфляция достигла 12 %, а рост цен на топливо составил от трети до половины. Минимально необходимый набор продуктов, он же потребительская корзина, подорожал вдвое.
Однако в условиях тяжелейшего экономического кризиса правительство занялось странными правовыми экспериментами. К примеру, смягчили наказание для педофилов и насильников, а также отменили ряд статей, связанных с экстремистской деятельностью. Это дает значительную свободу действий сепаратистам. Недовольные граждане собираются в будущие выходные вывести на улицы миллионы.
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