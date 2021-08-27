ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Испанцы спасли 53 африканских беженца

Испанские пограничники спасли от верной гибели мигрантов, которые пытались добраться до европейского берега на небольшом судне - 53 человека в общей сложности. Все спасенные были африканцами. В этом году резко возросло количество беженцев, которые пытаются пересечь Средиземное море или разделяющие Африку и Европу атлантические воды: только на Канарские острова высадились 8 тысяч человек, что вдвое больше, чем за весь прошлый год. В общей сложности, в 2021-м в Испанию с Италией уже прибыло более 100 тысяч беженцев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все