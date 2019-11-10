Испанцы устали голосовать. Вторые всеобщие парламентские выборы за шесть месяцев и четвертые за четыре года

События в Каталонии вновь вышли на первые полосы мировых СМИ. Обострение ситуации связано с вынесением 14 октября приговора лидерам сепаратистов, организовавшим два года назад референдум о независимости региона. Они получили от 9 до 13 лет тюрьмы. И хотя приговор можно считать достаточно мягким (обвиняемым грозило 30 лет заключения), он вызвал бурю возмущения. Протесты в автономии не прекращаются. И становятся все ожесточеннее. Радикалы нападают на полицию, поджигают автомобили, громят витрины. Пострадавших - сотни человек.





Кризис в Каталонии совпал с политическим кризисом в стране.

Сегодня в Испании - внеочередные парламентские выборы, третьи всеобщие за последний год. Социалисты, получившие на апрельском голосовании большинство, так и не смогли сформировать устойчивое правительство. О ситуации в испанском парламенте и вероятных решениях политиков после выборов в отношении Каталонии -

Александра Пинчук.

Испанцы устали голосовать. Аналитики предполагают, что следствием не имеющего прецедентов в истории страны политического кризиса может стать волеизъявление при рекордно низкой явке. Сегодня в Испании проходят вторые всеобщие парламентские выборы за шесть месяцев и четвертые за четыре года. По данным местных СМИ, четверо испанцев из пяти убеждены, что не политики сейчас решают проблемы граждан, а совсем наоборот.

Идея провести внеочередные выборы принадлежит главе правящей Испанской социалистической рабочей партии - исполняющему обязанности премьера Испании Педро Санчесу.

Его цель - вывести королевство из продолжительного политического застоя. Социалисты заручились в ходе голосования в апреле большинством, однако это не помогло им сформировать устойчивое правительство. И, судя по опросам и комментариям экспертов, по итогам сегодняшнего голосования у Испании есть все шансы вернуться к тому, с чего все начиналось: ни одной из политических сил страны не удастся заручиться парламентским большинством.

Отсутствие устойчивого правительства, без сомнений, будет плохой новостью для экономики Испании. Прогноз ее роста на будущий год не так давно был снижен. При этом у испанских властей хватает проблем и с сепаратистскими настроениями в Каталонии. К слову, выборы в этой автономии, где еще совсем недавно бушевали уличные беспорядки из-за строгих тюремных приговоров бывшим каталонским политикам, проходят в условиях повышенных мер безопасности.

21 % каталонцев живет за чертой бедности

Фактически зашла в тупик за последние месяцы работа большинства политических институтов автономии. Каталонским парламентом в итоге так и не был утвержден бюджет, который предлагает Кабинет министров Испании. Политический кризис, как это часто случается, обостряет серьезные экономические трудности. Все жители автономии жалуются на то, что растет плата за арендное жилье. При этом 21 % каталонцев живет за чертой бедности. Все чаще за неуплатой аренды следует выселение людей на улицу.

В самом конце октября испанское правительство пригрозило принять против Бельгии ряд мер, если Брюссель не выдаст бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Вице-премьер Испании Кармен Кальво выразила недоумение в связи с тем, что бельгийское государство не экстрадирует лиц, которые бежали от испанского правосудия. Бельгийский суд отложил рассмотрение ордера на арест Пучдемона до середины декабря. Не смогли не затронуть тему Каталонии и участники телевизионных дебатов. В них приняли участие лидеры основных испанских политических партий.

Испанской Народной партии аналитики прочат второе место на выборах. Ее лидер Пабло Касадо выступает с предложением восстановить в Каталонии роль Испании. Он считает, что глава регионального правительства Каталонии Ким Торра ни минуты не должен оставаться на своем посту, в то время как на улицах Барселоны бьют витрины и жгут покрышки, а каталонцы не могут выйти из домов.