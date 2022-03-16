Очередная "исповедь" западного молодчика, который решил поиграть в сафари на людей. В первом же бою его группа потерпела поражение. ВСУ предложили далее участвовать в качестве пушечного мяса в боях за Киев. Когда взбунтовавшиеся солдаты решили покинуть страну, стало понятно, что сделать это тоже не так просто.



Мы облажались, американцы, англичане. Куча людей погибло. Но нашу группу даже после таких потерь пытались отправить в Киев. В Киев без оружия. Счастливчикам удавалось получить ружье с десятью патронами. Поэтому мы сразу же сказали нет. Нам сказали, чтобы мы в таком случае убирались, пока нам не начали стрелять в спину. Но даже когда вы доберетесь до границы, если у вас нет детей, вас вытащат из очереди и вернут обратно на фронт. Они вытаскивают людей, разрезают паспорта и отправляют их обратно на фронт.