Испытание бездорожьем: американские тягачи боятся польской грязи

Задаются ли вопросом западные СМИ, что американские армейские подразделения делают на польско-белорусской границе? Немногие. Пока они рассказывают небылицы о недостаточно холодной земле для российских танков, американская техника зарывается в мокрой почве на подступах к Беларуси. К знакомству с местной погодой ни солдаты, ни техника оказались не готовы: армейский тягач, съехавший на обочину возле местечка Вздул-Жондовы, на несколько часов застрял в грязи. По всем приметам, воевать американцы способны лишь там, где все в порядке с асфальтированными дорогами.