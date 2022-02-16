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Испытание бездорожьем: американские тягачи боятся польской грязи
Задаются ли вопросом западные СМИ, что американские армейские подразделения делают на польско-белорусской границе? Немногие. Пока они рассказывают небылицы о недостаточно холодной земле для российских танков, американская техника зарывается в мокрой почве на подступах к Беларуси. К знакомству с местной погодой ни солдаты, ни техника оказались не готовы: армейский тягач, съехавший на обочину возле местечка Вздул-Жондовы, на несколько часов застрял в грязи. По всем приметам, воевать американцы способны лишь там, где все в порядке с асфальтированными дорогами.
Тем временем у строящейся на границе стены польские военные поставили на дежурство "радары поля боя" - эту новую американскую технику Варшава закупила у Штатов лишь в прошлом году. Уровень милитаризации это характеризует исчерпывающе: поляки вовсю готовятся воевать, хотя фактически их радары месяцами будут следить за состоянием натянутой ими же колючей проволоки.
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