Испытания вакцины от COVID-19 В США проходят успешно

Первая фаза испытаний вакцины от COVID в США прошла успешно. Клинические испытания на людях препарата от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали значительное повышение иммунитета к вирусу у всех участников. В испытаниях принимали участие 45 человек - каждому сделали по две вакцины. В результате у всех добровольцев появились антитела к коронавирусу. Впрочем, у некоторых пациентов наблюдались побочные эффекты, вроде головной боли и озноба. Исследования продолжаются.

