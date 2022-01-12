Исследование: лидером по концентрации фейков стал YouTube

Безусловным лидером по концентрации фейков стал YouTube. Ассоциация 80-ти фактчекинговых компаний провела исследование, по результатам которого сделан вывод: главным инструментом распространения мусора в инфосфере является известная видеоплатформа. Ее работа основана на принципе "чем больше просмотров, тем выше доход автора и самого YouTube". Соответственно в погоне за выручкой YouTube позволяет размещать практически любую продукцию, при этом маловажной является как достоверность публикуемой информации, так и ее соответствие этическим стандартам.