Исследования компании Facebook показали, что соцсеть Instagram является опасной для подрастающего поколения

Компания Facebook провела исследования, согласно которым соцсеть Instagram является опасной для подрастающего поколения. В опросах приняли участие десятки тысяч пользователей. Однако результаты исследований остались в тени. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Согласно опубликованным данным, приложение может негативно влиять на молодых пользователей, в частности, девушек, подталкивая их к суицидальным и депрессивным мыслям. Также Instagram "усугубляет проблемы с изображением тела у каждой третьей девочки-подростка", вызывая расстройства пищевого поведения.