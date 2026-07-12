Историческая память против геополитики: как культ Бандеры в Украине раскалывает Варшаву и Киев

Иллюзия европейской солидарности окончательно рушится там, где на первый план выходят национальные интересы и исторические обиды. Вчерашние друзья - Варшава и Киев - на глазах превращаются из приятелей в непримиримых врагов. В этом противостоянии ни одна из сторон больше не намерена идти на попятную. Камнем преткновения, о который разбился этот антироссийский союз, стал вопрос исторической памяти.

Пока в Польше свято чтят память о жертвах Волынской резни, Киев продолжает возводить нацистских коллаборационистов в ранг чуть ли не святых, а Зеленский с ухмылкой заявляет, мол, никто не имеет права указывать, каких героев Украина должна почитать.

В ответ из Варшавы Киеву все прозрачнее намекают на взаимность: в таком случае никто больше не должен указывать Польше, кому именно она должна помогать.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Зеленском и Бандере - именно эта связка поставила на ножи отношения между Варшавой и Киевом. С каждым днем страсти становятся все более напряженными, приводя не только к дипломатическим плевкам друг в друга, но и внутриполитическим потрясениям.

Главным скандалом этой недели в Польше стало известие, что правительство Дональда Туска могло в строжайшем секрете от парламента и общества передать Украине дефицитные ракеты для систем Patriot. Оппозиция незамедлительно устроила кабмину настоящий разнос, обвинив чиновников в оголении польского неба.

Кшиштоф Босак, вице-спикер сейма Польши:

"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство втайне от парламента отправило в Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО. Они способны сбивать российские "Искандеры". И именно они, минуя одобрение парламента, были переданы. Если это правда, то это скандал. Но главный вопрос - как такое вообще возможно. Мы должны принять закон, по которому без согласия парламента будет невозможно передавать за рубеж польское оружие".

Ситуацию обострил раскол между правительством и канцелярией Навроцкого. Руководитель последней Збигнев Богуцкий отметил, что история с ракетами один в один повторяет недавний провал с попыткой передачи Киеву истребителей МиГ-29, когда действующий президент также оказался полностью изолирован от информации о сделке. Прошелся Богуцкий и по киевскому режиму, припомнив тому в очередной раз геноцид польского населения.

Збигнев Богуцкий, глава канцелярии президента Польши:

"Нужно прямо назвать по имени то, что произошло на Волыни и в Восточной Малопольше. Не убегать от правды, не прятаться от нее, а назвать вещи своими именами: великое преступление, великую трагедию и великую рану польского народа назвать геноцидом. То, что произошло в Восточной Малопольше, и то, что произошло на Волыни, - это был геноцид".

За этот урок истории Богуцкий мгновенно получил от Киева "ответку" - его внесли в базу сайта "Миротворец". Обвиняют чиновника в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в "разжигании ненависти поляков к украинцам, межнациональной и межконфессиональной розни". И все из-за того, что тот назвал западноукраинские области Восточной Малопольшей.

Пытаясь сбить волну нарастающего гнева о передачи ракет Patriot, министр обороны Косиняк-Камыш пошел на смелый шаг и объявил о решении полностью рассекретить и раскрыть объемы польских военных поставок Киеву за последние 4 года.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши:

"Ни одна передача не происходит без согласования с военными. Именно от наших солдат зависит то, что мы физически можем отдать. Общая стоимость помощи Украине уже превысила 16 млрд злотых. И я дал поручение полностью отменить гриф секретности со всех поставок за 4 года, чтобы раз и навсегда прекратить эту ложь, спекуляции и манипуляции в обществе".

Впрочем, пока военные занимаются ревизией арсеналов, польские политики обещают Киеву проблемы с евроинтеграцией и дальнейшей помощью. Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что современное сознание украинцев полностью сформировано под влиянием преступной идеологии, а потому их категорически нельзя допускать в ЕС.

А премьер Дональд Туск дал своим министрам указания "проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши".

Даже либеральные СМИ, которые привыкли критиковать любую власть, теперь натыкаются на яростный отпор. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер не только поддержал решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена Белого орла, но и сделал крайне недвусмысленное заявление.

"Решение Навроцкого не могло быть другим, если он хотел выступить как действительно польский президент. Но меня удивляет эта бандеровская пятая колонна в Польше. В любом случае я предпочту быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом. Верно?" - заявил экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Кстати, польско-украинский скандал добрался уже и до Брюсселя. Прямо во время дебатов по Украине в Европарламенте польский депутат устроила демарш, напомнив собравшимся о зверствах бандеровцев и демонстративно разорвав их черно-красный флаг.

"Более 360 способов убийства мирного населения. Распиливать людей заживо, распиливать животы беременных женщин, убивать детей вилами - так УПА убивала поляков, евреев, чехов, армян и самих украинцев. А сегодня Зеленский дает воинской части имя героев УПА, строит государственный пантеон и объявляет, что Украина сама будет выбирать себе героев. Жаль, что он выбирает их среди нацистов. Если бы немцы делали то же самое, вы бы пригласили их в союз? Нет, вы бы назвали их неонацистами. Нет моральной разницы между поклонением СС и поклонением УПА - тот же культ силы, та же этническая ненависть. В докладе об Украине об этом молчат. Это молчание, которое убивает память жертв геноцида на Волыни. Как поляки мы никогда не должны соглашаться на вступление Украины в Европу. Долой бандеровский нацизм", - рассказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Показали всю свою суть украинцы и перед важной для всех поляков датой. 11 июля - День памяти жертв Волынской резни. И пока одни проводили траурные мероприятия, другие с жовто-блакитными паспортами устроили в польской столице информационный террор, расклеив плакаты с портретами Бандеры, надписью "Наш герой" и прямыми оскорблениями в адрес Навроцкого.

Хакеры также взломали картографические сервисы Goggle, заменив польские названия варшавских улиц на нацистские. А глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и вовсе перешел к языку прямых угроз в адрес недавнего союзника.

"Украина не примет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум - это Российская Федерация. Без обид, но она немножко мощнее, чем Польша. И мы его все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много, но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое от другой стороны?" - отметил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

Финальный аккорд - недавнее заявление МИД "незалежной". Киев в своем стиле предостерег Варшаву от принятия сеймом нового закона об уголовном преследовании за пропаганду ОУН-УПА. Во внешнеполитическом ведомстве объявили, что внимательно следят за ходом рассмотрения этого документа, фактически пытаясь навязать Польше запрет на осуждение нацизма и защиту памяти невинно убиенных.