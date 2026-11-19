Краткий пересказ от ИИ

На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне впервые в истории состоялись трехсторонние переговоры лидеров России, КНР и США.

И пока западные издания строят догадки о кулуарных договоренностях лидеров стран, а в европейских столицах не скрывают тревоги, эксперты называют этот диалог главной геополитической сенсацией года.

Судьба мировых конфликтов, контроль над ядерным оружием и перестройка международных институтов - каким будет мир после переговоров "большой тройки"?

Историческая встреча

Встреча лидеров трех крупнейших держав планеты - России, Китая и США - позволила по-новому взглянуть на действующий миропорядок. Вместо конфронтации отказ от менталитета холодной войны, укрепление экономического и торгового сотрудничества.

Исторической встрече (именно так о ней говорят в медиа) предшествовали двусторонние разговоры Путина, Си и Трампа на полях форума АТЭС в различных форматах. Все для того, чтобы подойти к саммиту тройки с пониманием видения друг друга на глобальные и региональные процессы.

В мире тлеет около 60 локальных конфликтов, многие то и дело вспыхивают вновь. Мир как никогда на грани катастрофы.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос. 80 с лишним лет назад, как несущая опора глобального антифашистского фронта, три наших государства, сражаясь плечом к плечу, одержали великую победу и тем самым защитили мирное небо над головой. История преподает самые поучительные уроки. Нам необходимо сохранять историческую память, открыть будущее, опираясь на прошлое".

Общий взгляд на международные проблемы

По ряду вопросов международной повестки позиции Москвы, Пекина и Вашингтона совпадают, в том числе по урегулированию региональных конфликтов. Если крупные игроки смогут работать конструктивно, по-партнерски, то и вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире будет весомым. Главное - устоять на фундаменте уважения, равноправия и соблюдение баланса интересов.

Владимир Путин, Президент России: "Три наших государства объединяет не только статус стран - победительниц во Второй мировой войне, но, главное, совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах лежит задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы".

Дональд Трамп, Президент США: "Этот исторический саммит дает нам шанс найти новые возможности и подходы к решению целого ряда очень важных вопросов, о большинстве из которых знают все присутствующие в этом зале, и, надеюсь, создать лучшее будущее для всех нас - гораздо, гораздо лучшее и более безопасное будущее для трех крупнейших ядерных держав мира. Соединенные Штаты, Россия и Китай занимают уникальное положение, позволяющее им обсуждать пути сокращения количества ядерного оружия на Земле, а также снижения риска его применения в будущем. Эта сила невероятна, немыслима".

Единое мнение в поддержании мира во всем мире

На встрече, которая длилась полтора часа, что на 30 минут дольше запланированного, главы трех ведущих государств обсудили украинский кризис, Ближний Восток, ситуацию на Корейском полуострове. По многим темам у тройки действительно разный взгляд и позиции. Однако в вопросах поддержания мира во всем мире единое мнение все же есть. По итогам встречи принята декларация о мире.

Алексей Кан, обозреватель CGTN-Русский: "Может быть очень общее, но все же совместное видение. То есть главная цель этой встречи - повышение стратегической стабильности в мире. То есть, учитывая большое количество региональных конфликтов (их сейчас больше 60), учитывая напряженные отношения Китая и США, США и России, учитывая украинский конфликт, важно, чтобы у лидеров этих трех стран было желание договариваться, что-то обсуждать, ставить какие-то совместные цели в плане именно глобальной безопасности".

Декларация о мире: ключевые тезисы документа

Трехсторонняя декларация хоть и обобщенный документ, но все же закрепляет основные посылы встречи: необходимость реформирования ООН, соблюдение иммунитетов официальных лиц государств.

Путин, Си и Трамп также подтвердили: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Москва, Пекин и Вашингтон будут вести диалог по снижению ядерных рисков. Упомянуты и структуры по типу Международного уголовного суда - они не должны злоупотреблять своими полномочиями, отмечается в документе. На благо всех стран Россия Китай и США также договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов.

19 ноября продолжилась работа в многостороннем формате. Прошло пленарное заседание встречи лидеров экономик АТЭС. По итогам в Шэньжэне принят ряд документов. В частности, значительное внимание обращено на сотрудничество в сфере цифровизации торговли, использовании новых технологий. В итоговой декларации саммита АТЭС подчеркнуто: последовательные усилия позволили сделать регион главным двигателем глобального роста и лидером регионального экономического сотрудничества.