Историческая встреча во Вьетнаме. Лидер КНДР выехал на саммит к президенту США

Лидер КНДР выехал во Вьетнам на поезде для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Двухдневный форум в Ханое стартует в среду. Ожидается, что США и Северная Корея разработают механизм реализации договоренностей о разоружении Корейского полуострова. Это является базисом для нормализации отношений двух стран. После саммита в июне прошлого года в Сингапуре ни одна из сторон не сделала конкретных шагов, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Встреча во Вьетнаме призвана сдвинуть процесс с мертвой точки.