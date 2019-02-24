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Историческая встреча во Вьетнаме. Лидер КНДР выехал на саммит к президенту США
Лидер КНДР выехал во Вьетнам на поезде для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Двухдневный форум в Ханое стартует в среду. Ожидается, что США и Северная Корея разработают механизм реализации договоренностей о разоружении Корейского полуострова. Это является базисом для нормализации отношений двух стран. После саммита в июне прошлого года в Сингапуре ни одна из сторон не сделала конкретных шагов, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Встреча во Вьетнаме призвана сдвинуть процесс с мертвой точки.
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