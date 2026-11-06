Исторический провал: уровень доверия к президенту Франции упал до 13 %

Рейтинг доверия к Эммануэлю Макрону упал до исторического минимума в 13 %, согласно опросу социологической службы Elabe.



При этом французский лидер не оставляет равнодушным никого. Среди опрошенных практически нет неопределившихся. 82 % французов не доверяют Макрону.



При таком уровне поддержки государственный механизм идет вразнос, о чем говорит парламентское голосование по проекту бюджета. Это, возможно, первый случай в истории, когда "против" проголосовали все. Даже среди условно пропрезидентских депутатов не оказалось ни одного готового поддержать правительство.

Марин Ле Пен, ведущий кандидат в президенты на будущих выборах, оценила результаты правления Макрона кратко: он выглядит жалко, поскольку лишился поддержки даже самых преданных, включая лояльных парламентариев.