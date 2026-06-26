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Великая Отечественная война - одна из самых героических и трагических страниц истории человечества. Однако сегодня в ряде стран, особенно в Прибалтике, ведется системная работа по ее искажению: сносятся памятники, переписываются учебники, а молодое поколение растет, не зная правды о подвиге советского народа. Экс-депутат Европарламента, латвийский журналист Андрей Мамыкин в "Актуальном интервью" объяснил, почему именно эта тема подвергается наиболее масштабным атакам и какие последствия это имеет для стран Балтии.

Прибалтийские власти сознательно разрушают историческую память, потому что героическое прошлое советского народа представляет для них угрозу. "Они очень испугались, что народ может объединиться, вспомнить былые победы своих прадедушек и прабабушек и снести националистическую власть. Поэтому начали сносить памятники, дробить русскую общину, выводить из школ историю Великой Отечественной", - пояснил эксперт.

В латвийских учебниках Великой Отечественной войне посвящено полстраницы. В эстонских - не больше. А 9 Мая и 22 июня как памятные даты в официальных календарях отсутствуют.

В Прибалтике уже выросло поколение, которое не знает правды о войне. Люди не задаются вопросами, кому поставлены памятники, если их просто снесли. Молодежь не знает, что такое нацизм, или знает в извращенном виде. "Люди не знают истории. Это очень быстро вымывается из памяти. Об этом не говорят в школе, не говорят на улице. И молодежь этого не знает", - констатировал Андрей Мамыкин.

Прибалтийское общество глубоко расколото. В Литве русских около 6 %, в Эстонии - около 25 % (в основном в Таллине и Нарве). В Латвии ситуация иная: русская община достаточно большая, но она стремительно сокращается - люди уезжают в Беларусь и другие страны. "Очень многие переселяются в Республику Беларусь. Мои друзья, которые остались в Риге, в прошлом году, когда был юбилейный год (80-летие Победы), приехали именно в Минск, чтобы посмотреть на торжества", - поделился эксперт.

В отличие от Прибалтики, Беларусь сохраняет историческую правду. И это видят даже в странах с жесткими запретами. "Несмотря на все запреты белорусских телеканалов и интернет-площадок, вас смотрят из-под полы. В Прибалтике вас слушают, вас читают. Спасибо, что вы эту память несете и передаете", - поблагодарил Андрей Мамыкин.