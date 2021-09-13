Исторический максимум: цены на газ в Европе стремительно растут

В преддверии отопительного сезона Европа продолжает устанавливать новые рекорды, пока только в ценах на газ. Стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо на нидерландском газовом хабе превысила 730 долларов за тысячу кубометров. Такая заоблачная стоимость установлена в истории впервые. Еще в июне сентябрьский фьючерс оценивался в 316 долларов.