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Исторический максимум: цены на газ в Европе стремительно растут

В преддверии отопительного сезона Европа продолжает устанавливать новые рекорды, пока только в ценах на газ. Стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо на нидерландском газовом хабе превысила 730 долларов за тысячу кубометров. Такая заоблачная стоимость установлена в истории впервые. Еще в июне сентябрьский фьючерс оценивался в 316 долларов.

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